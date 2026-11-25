Установка способна обнаруживать летательные аппараты с низкой радиолокационной заметностью и крылатые ракеты.

На территории Российской Федерации украинские силы уничтожили уникальный комплекс воздушно-космической разведки противника. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которая обнародовала подробности своей операции deepstrike.

"Операторы дальнобойных средств ГУР МО Украины уничтожили важный военный объект государства-агрессора России – многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны ("МРИК-ВКО"), расположенный в Смоленской области", – заявили в разведке.

Отмечается, что указанный объект россияне использовали для мониторинга воздушного и космического пространства с целью обеспечения работы систем ПВО/ПРО. В частности, комплекс был способен обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также – крылатые ракеты в радиусе 2 500 километров.

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Что этому предшествовало

Напомним, ранее мониторинговые Telegram--каналы Exilenova+ и "Досье Шпиона" сообщили, что 21 ноября украинские беспилотники атаковали в Смоленской области РФ комплекс, связанный с 821-м Главным центром разведки космической обстановки РФ. В частности, речь шла о том, что целью стал многофункциональный информационный комплекс воздушно-космической обороны АП-МРИК-ВКО, принадлежащий 572-му отдельному радиотехническому узлу.

Установка предназначена для сбора и обработки разведывательной информации, мониторинга воздушной и космической обстановки. По данным наблюдателей, украинская сторона задействовала более 30 реактивных беспилотников.

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