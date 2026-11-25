В Европейском Союзе отстаивают две позиции, чтобы помочь Украине добиться прекращения войны: максимальная поддержка Украины при максимальном давлении на Россию и участие Европы в переговорном процессе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что следующий раунд переговоров по поиску путей прекращения российской войны против Украины пройдет при участии сильной европейской команды. Об этом фон дер Ляйен заявила во время выступления на заседании Европейского парламента в Страсбурге.

"Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех. В последние недели мы наблюдали возобновление динамики в мирных переговорах. Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В этой связи она заверила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину и отстаивать собственные европейские интересы.

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Как отметила фон дер Ляйен, Евросоюз будет оценивать прогресс на основе действий России, а не её слов.

"Как обсуждалось на встрече "Коалиции желающих" на прошлой неделе, Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и на перемирие для обеспечения свободного экспорта продовольствия в Черном море", – заявила председатель Еврокомиссии.

По её убеждению, именно такие шаги должны иметь решающее значение, чтобы показать, насколько серьёзно Россия относится к переговорам.

Также она напомнила, что народ Украины больше всего на свете стремится к тому, чтобы наступил мир.

"Европа сделает все возможное, чтобы помочь им добиться этого. Поэтому наш подход состоит из двух различных элементов. Первый – это максимальная поддержка Украины в сочетании с максимальным давлением на Россию. Второй – это полноценное участие Европы в переговорах ради долгосрочного мира", – подчеркнула фон дер Ляйен.

По её словам, с начала войны Евросоюз предоставил Украине помощь на сумму более 235 млрд евро. Финансовые потребности Украины на 2026 год удовлетворены благодаря Евросоюзу, но Украина нуждается в более значительной помощи.

"Мы все знаем, что в следующем году Украина столкнется с финансовым дефицитом в размере 70 млрд евро. По этой причине на прошлой неделе мы выступили с новым предложением. Мы назвали его "Инструментом скоординированной поддержки для Украины", в рамках которого в 2027 году будет предоставлено 45 млрд евро", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Европа покрывает две трети финансовых потребностей Украины – 20 млрд евро на бюджетную поддержку и 25 млрд евро – на военные нужды. Еще одна треть финансовых потребностей будет покрыта международными партнерами – и Евросоюз будет сотрудничать с ними, чтобы устранить этот дефицит средств.

"Важно, что Украина должна будет возместить средства только тогда, когда Россия заплатит за ущерб, нанесенный ее войной. Таким образом, Украина может идти на мирные переговоры с наиболее сильной позицией", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби. Европейцы присутствовали за кулисами этих переговоров и проводили отдельную встречу с украинской переговорной командой и представителями США.

Дата следующей встречи по поиску путей прекращения войны России против Украины точно не определена.

Согласно предварительным заявлениям, европейские страны на переговорах будут представлять пять государств "Коалиции желающих" Е5 (Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша), а также представители руководящих институтов ЕС. От государств Е5 на переговорах должны присутствовать советники по вопросам национальной безопасности. Институты Европейского Союза будут представлять Бьорн Зайберт и Анна-Мария Бура.

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