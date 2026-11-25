Речь идет о трёх российских самолётах МиГ-31 и двух Су-34.

24-го и в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по одному из ключевых аэродромов российской авиации. В Нижегородской области был поражён аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 – носители ракет "Кинжал", которыми противник наносит удары по украинским городам.

По предварительной информации, обнародованной Генеральным штабом ВСУ, три российских самолета МиГ-31 и два Су-34 некоторое время не смогут летать – они были поражены.

"Степень повреждений и информация о количестве уточняется. Есть вероятность еще лучших новостей", - сказано в сообщении.

Видео дня

Министерство обороны сообщило, что в ночь на 25 ноября, кроме двух НПЗ – Куйбышевского и Сызранского в Самарской области (РФ), - были удары по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области.

"Там базируются МиГ-31К, носители "Кинжалов", и регулярно начинается тревога по всей Украине. Поражение аэродрома уменьшает возможности врага терроризировать наших гражданских людей", - подчеркнули в МОУ.

Удары по российским аэродромам

Ранее авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказывал агентству УНИАН, что в октябре 2026 года с помощью "Нептуна" на российских аэродромах было поражено шесть носителей КАБов. В частности, береговым ракетным комплексом были нанесены удары по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, где уничтожены четыре самолета, а еще два повреждены.

Романенко добавил, что "Длинным Нептуном" Силы обороны также ударили по аэродрому Мариновка в Волгоградской области России, где были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34.

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