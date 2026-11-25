Обломки одного из дронов упали на территорию автостоянки комплекса для отдыха, что привело к пожару.

Вечером 24 ноября Россия атаковала реактивными дронами Ковельскую общину на Волыни, в результате чего пострадали пять человек.

По информации ГСЧС Украины, из-за вражеского удара загорелись три грузовых и два легковых автомобиля, а также гражданское здание.

"Пострадали пять человек", – отметили в ведомстве.

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Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. В частности, от ГСЧС было задействовало 50 спасателей.

Как заявил глава Волынской ОВА Роман Романюк, враг направил на Ковельский район три реактивных "Шахеда".

"В результате поражения первого дрона силами мобильно-огневой группы на территорию автостоянки комплекса для отдыха упали его обломки. Трое человек получили осколочные ранения, а на автостоянке комплекса возник пожар", – рассказал он.

Вторая цель, по его данным, упала на территории другого предприятия. Обошлось без пострадавших и погибших. Третья цель была подавлена средствами РЭБ.

Другие вражеские удары по Украине

Россияне ночью 25 ноября атаковали Белоцерковский район Киевской области. В результате удара там погиб мужчина1974 года рождения. Также возник пожар на автостоянке, повреждены два грузовых автомобиля.

Исполняющий обязанности мэра Белой Церкви Владимир Вовкотруб отметил, что в городе под ударами российской армии, помимо критической инфраструктуры, оказались "Эпицентр", "Новая почта" и другие объекты гражданского бизнеса.

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