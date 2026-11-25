Фридрих Мерц объяснил необходимость принятия важных решений в поддержку обороны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что желания и намерения России далеко выходят за пределы Украины, поскольку россияне уже прибегают к эскалации в Балтийском регионе и даже пытаются влиять на ситуацию на территории Германии. Об этом Мерц заявил во время выступления в Бундестаге, передает The Guardian.

В своей речи, посвященной бюджету, Мерц заявил, что Германия "слишком долго пренебрегает фундаментальными вопросами" в области обороны, инфраструктуры, демографических изменений и экономики. И поэтому, по его убеждению, теперь необходимо срочно принимать соответствующие решения, особенно в сфере обороны.

В частности, оборонные решения необходимы с учетом угрозы со стороны России.

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"Россия точно знает, чего хочет, и Россия хочет большего, чем просто Украина. Любой, кто не может этого понять, либо не понимает, каков мир, либо отстаивает совершенно иную повестку дня – такую, которая противоречит свободе, открытости и либеральным ценностям нашей собственной страны", – подчеркнул Мерц.

Также канцлер Германии предупреждает, что Россия обостряет напряженность в Балтийском регионе, в Польше и Балтийском море, и даже в космосе.

"Она прибегает к эскалации в крупных масштабах – в том числе в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Такова ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны и будем устанавливать четкие границы для России", – заявил Мерц.

Планы Кремля

Как сообщал УНИАН, инициатор войны и российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что европейская поддержка Украины рухнет в ближайшие месяцы. Это происходит на фоне того, что США во главе с администрацией Дональда Трампа отходят от прямого финансирования украинского сопротивления российской агрессии.

Один из планов Кремля предусматривает, что украинская экономика из-за непрерывных российских ракетных и дронных ударов окажется парализованной, и в таких условиях РФ стремится дождаться, пока европейская поддержка ослабнет под давлением тех политических партий, которые набирают популярность и выступают против помощи Киеву.

В настоящее время Российская Федерация активно прибегает к гибридным атакам и совершению диверсий в различных странах Европы. По мнению министра-координатора польских спецслужб Томаша Семоняка, Россия не прекратит диверсионную кампанию даже в случае достижения мирного соглашения в войне против Украины.

Вместе с тем британская служба внутренней разведки МИ-5 предупредила оборонные компании Великобритании о высоком риске диверсий со стороны России.

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