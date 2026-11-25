Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,66 грн, а евро – 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 25 ноября, вырос на 10 копеек и составляет 45,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 50,25 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,10 гривни, а евро – по курсу 49,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 1000 долларов в отделениях "ПриватБанка" сегодня можно за 45 700 гривень. 100 евро обойдутся в 50 250 гривень.

Видео дня

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 45,66 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 25 копеек – до 50,25 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 25 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,61 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 10 копеек и составляет 45,72 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,06 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 50,19 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,37 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: