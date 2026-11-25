В результате обстрелов со стороны РФ временно оккупированная Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения.

Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего новые отключения электроэнергии зафиксированы в пяти областях. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге.

"Этой ночью и утром Россия вновь атаковала объекты энергетики. Под ударом оказались электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате атак зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях", – сказал он.

По его словам, в результате вражеских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС лишилась внешнего питания и перешла на питание от дизель-генераторов. Это уже 17-я с начала года потеря внешнего питания станции.

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Наиболее сложной на утро остается ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате вражеских атак повреждено значительное количество важных для электроснабжения регионов энергообъектов.

Кроме того, чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования, дополнительно вводятся сетевые ограничения. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

25 ноября в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений от 0,5 до 3 очередей (что соответствует продолжительности отключений от 2 до 12 часов). Для промышленности предусмотрены графики ограничения мощности.

Газета Foreign Policy писала, что Украина ускоренно развивала децентрализованную энергетику. Однако переход к устойчивой энергосистеме идет значительно медленнее, чем того требуют зима и война.

В течение прошлой недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала энергетику Украины и её нефтегазовый сектор. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов тогда сообщал, что за этот период было зафиксировано 224 инцидента. Эти атаки привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

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