Барро напомнил, что Россия продолжает обстреливать Украину дронами и ракетами.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя атаки на два российских судна у берегов Ливии и грузовое судно РФ в Балтийском море, заявил, что Украина имеет право на самооборону. Об этом пишет BFM.

"Украинцы защищаются. Их непрерывно обстреливают российскими дронами и ракетами, в том числе средь бела дня, в том числе гражданских. Поставим себя на их место. Что бы мы делали, если бы каждую ночь и каждый день подвергались обстрелам со стороны захватчика? Мы бы защищались", - подчеркнул Барро.

Также глава МИД Франции обвинил российского диктатора Владимира Путина в попытках ослабить единство Европы. По его словам, глава РФ оказывает давление на европейские страны, пытаясь разъединить их.

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Атака на российские суда в Ливии - что известно

Напомним, что 22 ноября в ливийском порту Бенгази взорвался российский корвет проекта 20380 типа "Стерегущий", сопровождавший конвой с вооружением для Ливийской национальной армии.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео уничтожения российского корвета. Он отметил, что в этой операции были задействованы семь морских дронов украинского производства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что второй целью Украины стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия.

В ответ на это заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Кони сказал, что украинские атаки на российские корабли в порту Бенгази якобы являются "объявлением войны" его стране. Он также призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание по этому вопросу и внести президента Украины в "список террористов".

Затем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что международное право не ограничивает нашу страну в выборе места, где она может отвечать на российскую агрессию. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подчеркнул, что действия Украины в ходе защиты от вооруженной агрессии РФ – это реализация неотъемлемого права на самооборону, закрепленного статьей 51 Устава ООН.

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