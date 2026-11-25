Больше всего снизилась стоимость аренды на Печерске, однако именно этот район остается самым дорогим для покупки жилья.

За год аренда однокомнатных квартир в большинстве районов Киева подешевела, тогда как цены на покупку жилья в столице в основном выросли, говорится в исследовании "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН.

За год арендные ставки в большинстве районов столицы в основном снизились, а местами остались на прежнем уровне. Наибольшее падение произошло в Печерском районе – на 19% (с 42 тыс. грн в 2025 году до 34 тыс. грн в 2026 году). В Шевченковском районе аренда подешевела на 14% (до 19 тыс. грн), в Голосеевском районе цена упала на 10% (до 18 тыс. грн).

На левом берегу динамика более сдержанная: в Дарницком районе цены снизились на 7% (с 15 тыс. грн до 14 тыс. грн), в Деснянском – на 6% (с 9 тыс. грн до 8,5 тыс. грн). В Днепровском районе стоимость не изменилась и составляет 12 тыс. грн.

Видео дня

В то же время подорожание произошло в Подольском и Святошинском районах: на 6% и 8% соответственно. В Подольском районе аренда составляет 18 тыс. грн, а вСвятошинском – 13 тыс. грн. В Оболонском районе ежемесячная аренда обойдется в 14 тыс. грн, в Соломенском – 14,9 тыс. грн, а в Шевченковском – 19 тыс. грн.

Покупка квартиры

Аналитики отметили, что в отличие от сегмента аренды,стоимость покупки по районам за год в основном выросла. Наиболее заметно – в Печерском районе (+6%). В Деснянском районе прирост составил +5%, в Оболонском – +4%, в Святошинском – +3%. В других районах динамика роста была более умеренной, тогда как снижение за год произошло лишь в трех: Соломенском (-5%), Шевченковском (-2%) и Дарницком (-1%).

Самая низкая медианная стоимость в ноябре 2026 года – в Деснянском районе – 1,9 млн грн. Далее в рейтинге по росту стоимости – районы правого берега: Святошинский (2,3 млн грн), Соломенский (2,6 млн грн) и Оболонский (2,7 млн грн).

На уровне 2,7 млн грн находится медианная цена покупки однокомнатной квартиры в Днепровском районе, тогда как в Дарницком – 2,8 млн грн. В Голосеевском и Подольском приобрести "однушку" обойдется в среднем в 3,5 млн грн.

При этом самые высокие цены сосредоточены в центральных районах столицы. В частности, медианная стоимость однокомнатной квартиры в Печерском районе составила почти 6,9 млн грн, а в Шевченковском – 4,1 млн грн. Таким образом, квартиры в Печерском районе в 3,5 раза дороже, чем в самом доступном Деснянском.

Рынок жилья в Украине – последние новости

По результатам исследования DIM.RIA, самым дорогим городом для аренды жилья оказался Ужгород. Медианная стоимость аренды "однушки" в самом безопасном областном центре Украины составляет 31 500 грн в месяц.

Ранее сообщалось, что рынок аренды жилья в столице демонстрировал резкий рост предложения. За последние три месяца количество квартир, доступных для аренды, подскочило на 87%. Средняя стоимость однокомнатной квартиры тогда составляла 15 тыс. грн в месяц, или около 330 долл.

Вас также могут заинтересовать новости: