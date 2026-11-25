Второй по старшинству сын Рамзана Кадырова официально сменил фамилию на Мусаев в декабре 2025 года, а в июле 2026-го получил гражданство Сербии.

19-летний Али Кадыров, второй по старшинству сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сменил фамилию на Мусаев за несколько месяцев до получения гражданства Сербии. Согласно новым документам, он также более 100 раз вылетал за границу, преимущественно в Дубай.

Об этом 24 ноября сообщили издание"Агентство. Новости" и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сославшись на утечку данных из российских органов регистрации актов гражданского состояния.

Когда сын Кадырова сменил фамилию

По данным журналистов, Али Кадыров официально стал Али Мусаевым 22 декабря 2025 года. Процедура была проведена в Центральном отделе ЗАГС Грозного. На следующий день он получил новый внутренний паспорт РФ.

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Прежний паспорт на фамилию Кадыров, как свидетельствуют данные утечки, стал недействительным.

В свидетельстве о рождении Али Мусаева указано, что его родителями являются Рамзан и Медни Кадыровы.

Сын Кадырова получил гражданство Сербии

По информации ФБК, 10 июля 2026 года Али Мусаев получил гражданство Сербии. В решении правительства страны указано, что новый гражданин родился 14 декабря 2006 года в чеченском селе Центарой, которое сейчас называется Ахмат-Юрт.

После смены фамилии сын Кадырова более 100 раз вылетал за границу, преимущественно в Объединенные Арабские Эмираты, в частности в Дубай.

Для поездок он использовал частные самолеты. Анализ его перелетов также помог ФБК выявить ранее неизвестный бизнес-джет семьи Кадыровых – Bombardier Global 6000 с бортовым номером RA73604. Его приобрели у европейского владельца в августе 2025 года.

Все дети Кадырова также используют другие фамилии

Как сообщало "Агентство. Новости" весной 2025 года, Али начал использовать фамилию Мусаев для зарубежных перелетов еще раньше. Точно так же во время путешествий поступают его братья Адам, Ахмат и Абдулах, а также сестры Айшат, Карина, Табарик и Хеди.

В то же время 18-летний Адам Кадыров, третий по старшинству сын главы Чечни, использует во время перелетов два паспорта. В обоих документах он указан как Мохмад.

Паспортов на имя Адама Кадырова в утечках данных пограничной службы журналисты не обнаружили.

Семья Кадырова – последние новости

Напомним, 16 января российские и кавказские оппозиционные СМИ сообщали, что Адам Кадыров был госпитализирован в Грозном после ДТП. Он находился в тяжелом состоянии.

Это ДТП произошло на фоне сообщений ГУР Минобороны Украины о серьезных проблемах со здоровьем у Рамзана Кадырова, в частности об отказе почек. По этим данным, он находился в собственной больнице в Чечне, а в Кремле якобы обсуждают возможных кандидатов на пост нового главы республики.

Впоследствии стало известно, что 18-летний Адам Кадыров пришел в себя после серьезной аварии. Его состояние здоровья пока не вызывает опасений у врачей.

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