В то же время польская сторона настаивает на том, что происхождение трех ракет Х-101 подтверждается результатами расследования.

Россия отвергла обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства тремя крылатыми ракетами Х-101, которые упали на польской территории 20 ноября. Российский посол в Варшаве Георгий Михно назвал претензии безосновательными и заявил, что польская сторона якобы не предоставила доказательств причастности Москвы к инциденту.

Георгия Михна вызвали в Министерство иностранных дел Польши, где ему вручили дипломатическую ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны тремя российскими крылатыми ракетами.

После встречи посол озвучил позицию Москвы. Российское посольство заявило, что дипломат "самым решительным образом отверг обвинения в адрес Российской Федерации как безосновательные, необоснованные и не подкрепленные доказательствами".

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В Москве также назвали неприемлемой практику выдвижения обвинений на основе политически мотивированных предположений.

Отдельно российское дипломатическое представительство раскритиковало публичные заявления польских властей. Их назвали "открыто русофобскими" и обвинили Варшаву в якобы стремлении усилить антироссийские настроения в Польше и ухудшить двусторонние отношения.

Падение ракет в Польше

20 ноября во время массированной атаки России на Украину воздушное пространство Польши пересекли три российских объекта. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что ракета Х-101 упала на поле возле села Новый Липовец в Люблинском воеводстве. Там образовалась воронка, а обломки ракеты горели. Второй объект, по словам министра, также был ракетой, а третий, скорее всего, представлял собой беспилотник с реактивным двигателем.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр после встречи с российским послом подчеркнул, что нет сомнений в происхождении трех крылатых ракет, упавших на польской территории.

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