За первые 5 нарушений налогового учета предпринимателям будет начисляться штраф в размере 1 грн.

Министерство финансов представило законопроект, который предусматривает введение уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФОП) и юридических лиц, работающих по упрощенной системе налогообложения, при превышении установленного порога доходов. Соответствующий документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс, которые должны вступить в силу с 1 января 2028 года.

Согласно законопроекту, порог обязательной регистрации в качестве плательщиков НДС (20%) составит 85 тыс. евро вместо нынешнего миллиона гривен. Сумма в гривнях будет определяться по официальному курсу НБУ на 1 января соответствующего года (в настоящее время это примерно 4,2 млн грн). Исключение предусмотрено для электронных резидентов (е-резидентов) третьей группы единого налога.

Предприниматели третьей группы, которые превысят этот порог, должны будут перейти со ставки единого налога 5% на 3% и зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС. Для тех, кто не достигнет установленного объема операций и не является плательщиком НДС, сохранится ставка 5%.

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Также документ предусматривает переходный период: в первом квартале 2028 года новые плательщики НДС не будут начислять налоговые обязательства, не будут составлять налоговые накладные и не будут подавать отчетность по НДС. Первую декларацию они должны подать за второй квартал 2028 года.

Налоговая автоматически зарегистрирует предпринимателей в качестве плательщиков НДС с 1 января 2028 года на основании данных отчетности за 2026–2027 годы. Если по итогам 2027 года оснований для регистрации не будет, она будет автоматически отменена.

Также законопроект предусматривает льготные штрафы за нарушение налогового учета для предпринимателей, которые впервые будут работать с НДС. За первые пять нарушений в период со второго по четвертый квартал 2028 года штраф составит 1 грн за каждое.

НДС для физических лиц-предпринимателей – главные новости

Отмена льготы по уплате НДС для ФОП при достижении определенного порога дохода была одним из условий новой программы МВФ для Украины.

В апреле тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко по итогам консультаций с МВФ заявила, что введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей откладывается. По её словам, Фонд тогда "с пониманием отнёсся к деликатности вопроса".

Позже сообщалось, что правительственные чиновники и представители Международного валютного фонда находятся на финальной стадии обсуждения введения НДС для индивидуальных предпринимателей. Тогда рассматривался вопрос об отсрочке введения налога до 2027 года.

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