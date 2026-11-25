Получив самолет в полное распоряжение, NASA переводит программу в новую фазу, что, как считается, позволит в будущем изменить мир авиации.

"Тихий" сверхзвуковой самолет X-59 18 ноября достиг нового важного этапа – NASA официально приняло его в свою собственность от подрядчика Lockheed Martin Skunk Works. Об этом космическое агентство США сообщило в своем пресс-релизе.

"Для NASA это еще одна важная веха в истории X-59. Она демонстрирует, как далеко мы продвинулись, насколько оправданными были наши упорные усилия и насколько ближе мы стали к тому, чтобы предоставить данные, которые, надеемся, позволят сделать коммерческие сверхзвуковые полёты над сушей реальностью", – говорит руководитель проекта демонстратора технологии снижения звукового удара Кэти Бам.

NASA выбрала компанию Lockheed Martin для участия в разработке X-59, а также поручила ей руководить строительством и испытаниями самолета в рамках миссии Quesst.

Видео дня

X-59 совершил свой первый полёт 28 октября 2025 года. Самолёт вылетел с завода Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния, и прибыл в Центр лётных исследований NASA имени Армстронга в Эдвардсе, штат Калифорния, который с тех пор стал его основной базой.

Пока на базе центра проводились летные испытания, Lockheed Martin оставалась официальным владельцем самолета и совместно с NASA работала над завершением процедуры его приемки. После перехода X-59 в собственность NASA летные испытания самолета будут продолжаться, а Lockheed Martin при необходимости будет оказывать дополнительную техническую поддержку.

X-59 является частью обязательств NASA по использованию экспериментальных самолетов серии X и других исследовательских воздушных судов. Благодаря таким проектам космическое агентство США расширяет возможности проведения экспериментальных летных исследований, ускоряет внедрение новых технологий, а также способствует развитию авиации следующих поколений.

Основные особенности X-59

Самолет X-59 был разработан для демонстрации возможности сверхзвуковых полетов без характерного громкого звукового удара. Это акустическое явление возникает в результате распространения ударной волны, когда воздушное судно движется быстрее звука.

Именно громкость этого эффекта стала причиной введения ограничений на коммерческие сверхзвуковые полёты над сушей, действующих уже десятилетиями. Инженеры NASA надеются, что необычная аэродинамическая конструкция X-59 позволит существенно снизить интенсивность ударной волны и сделать её значительно тише.

Важную роль в этом играют особая форма фюзеляжа и конструкция крыла. В частности, самолет имеет очень длинный заостренный нос, который вместе с другими аэродинамическими решениями должен способствовать уменьшению громкости звукового удара. Общая длина X-59 достигает примерно 30 метров, а размах его крыла составляет около 9 метров.

Самолеты серии X – последние новости

Недавно X-59 QueSST установил новый для себя рекорд скорости. Во время одного из последних испытательных полётов воздушное судно разогналось до 1,53 Маха. После установления личного рекорда самолёт приостановил лётные испытания и отправился на плановое техническое обслуживание.

В начале ноября NASA представило новый экспериментальный пилотируемый самолёт X-70 Fractal. Его продемонстрировали в ходе мероприятия UP.Summit, проходящего на территории Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Презентация оставила много вопросов. NASA не сообщило, какая компания изготовила самолет, сколько стоила его разработка и какие эксперименты планируют провести в первую очередь. Опубликованное изображение Fractal было компьютерной визуализацией. По внешнему виду аппарат напоминает некоторые экспериментальные самолеты, созданные компанией Scaled Composites.

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