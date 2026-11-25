Андрей Каут

Европа столкнулась с самым серьезным энергетическим кризисом со времени начала полномасштабной агрессии Кремля.

Жители Великобритании готовятся к резкому росту коммунальных расходов в январе. Война США против Ирана приводит к удорожанию оптовых цен на газ и электроэнергию, а зимний спрос еще больше усиливает давление, пишет Bloomberg.

Предельный уровень цен на газ и электроэнергию на большей части территории страны с 1 января вырастет на 26% – до 2 166 фунтов стерлингов (2 833 доллара). Это самый резкий рост с октября 2022 года, когда европейский энергетический кризис достиг своего пика после вторжения России в Украину. Рост цен уже в следующем году начнет сказываться на экономике в целом.

Предельный уровень цен ограничивает сумму, которую поставщики могут взимать с потребителей за единицу энергии. Его устанавливает регулятор Ofgem для Англии, Шотландии и Уэльса (вся территория Соединенного Королевства, за исключением Северной Ирландии). Предельный уровень цен зафиксирован на три месяца, что закрепляет высокие расходы на энергию в течение зимы.

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При этом цена, которую домохозяйства будут платить за каждую единицу потребленного газа, выросла на 38% по сравнению с предыдущим предельным уровнем, достигнув рекордной отметки – даже выше, чем в разгар прошлого энергетического кризиса.

Премьер-министр Энди Бернем пытался защитить домохозяйства, снизив НДС на энергоносители, а правительственные чиновники в октябрьском бюджете предусмотрели дополнительные меры поддержки, в частности выплату в размере 100 фунтов стерлингов (около 131 доллара) для миллионов семей. Однако это новое повышение цен может свести на нет значительную часть этой помощи.

Оптовые цены на энергоносители резко выросли после начала войны между США и Ираном в начале этого года: стоимость британских фьючерсов на газ и контрактов на электроэнергию увеличилась более чем вдвое.

Стремительный рост цен на энергоносители уже подтолкнул инфляцию до 3,6% – самого высокого показателя за последний год. В ноябре, впервые за более чем три года, власти повысили процентные ставки, чтобы предотвратить распространение ценового давления на всю экономику; рынки ожидают очередного повышения на декабрьском заседании.

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Длительное сохранение высоких цен усилит нагрузку на уязвимые домохозяйства – проблема, существующая еще со времен энергетического шока 2022 года. Многим семьям уже трудно оплачивать счета, а общая задолженность домохозяйств за энергоносители во втором квартале достигла рекордных 5 млрд фунтов стерлингов (более 6,5 млрд долларов) – почти вдвое больше, чем три года назад.

Коммунальные тарифы в Украине и Европе – главные новости

По подсчётам УНИАН, цены на коммунальные услуги в Германии в отопительный сезон превышают плату за коммунальные услуги в Украине в 2–3 раза. Как минимум треть от общей суммы счёта в обеих странах придётся потратить на отопление.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что в случае повышения цен на электроэнергию и газ для населения в Украине вырастет стоимость всех коммунальных тарифов. Повысятся тарифы на тепло и горячую воду, а также тарифы на обслуживание многоквартирных домов.

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