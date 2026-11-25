ВМС США привлекли компанию Raytheon к дальнейшей разработке ядерной крылатой ракеты SLCM-N, предназначенной для запуска с подводных лодок.

Военно-морские силы США заключили соглашение с компанией Raytheon о дальнейшей разработке нового поколения крылатых ракет с ядерным вооружением, которые будут запускаться с подводных лодок. Проект предусматривает усовершенствование конструкции ракеты, интеграцию ключевых подсистем и подготовку к будущим демонстрациям прототипов, пишет Defence Blog.

Речь идет о ракете Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N). Компания Raytheon, входящая в состав RTX, получила контракт в рамках механизма Other Transactional Authority (OTA).

В рамках соглашения команда Advanced Technology компании Raytheon сосредоточится на усовершенствовании конструкции системы, интеграции ключевых подсистем и подготовке к демонстрации будущих прототипов.

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В ходе разработки компания будет использовать подход, основанный на модульных компонентах и уже имеющихся технологиях. Это должно сократить сроки разработки и ускорить создание ракеты.

Президент подразделения Advanced Technology компании Raytheon Колин Вилан заявил, что контракт отражает важность усиления сдерживания и расширения возможностей реагирования на новые угрозы.

"Опираясь на десятилетия опыта разработки крылатых ракет, мы применяем проверенные знания в области проектирования, интеграции и испытаний, чтобы быстро создать высоконадежную систему, на которую наша страна сможет положиться в решающий момент", – отметил он.

К разработке ядерной ракеты привлекут еще три компании

В работах над SLCM-N также примут участие Anduril Rocket Motor Systems, Divergent и Williams International.

В Raytheon отметили, что сотрудничество с этими компаниями поможет расширить промышленную базу для более быстрого создания передовых оборонных систем.

Ядерная гонка в мире – последние новости

Как сообщал УНИАН, ядерные угрозы России все меньше влияют на решения Запада, а способность Кремля использовать свой ядерный арсенал в качестве инструмента сдерживания постепенно ослабевает. Однако это не такая уж хорошая новость, как может показаться, пишет Financial Times.

Другая угроза заключается в том, что ослабление ядерного сдерживания может сделать обычную войну более вероятной. Если потенциальные противники США решат, что Вашингтон не готов применить ядерное оружие для защиты союзников, они могут решиться на конвенциональную агрессию. Не исключено, что и сама Россия из-за этого может меньше опасаться прямого конфликта с НАТО.

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