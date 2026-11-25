Закон должен вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Верховная Рада сегодня, 25 ноября, приняла во втором чтении законопроект об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине и, в частности, об определении правил налогообложения дохода от криптовалюты. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта (№ 10225-д) проголосовал 271 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на создание правовой основы для регулирования оборота виртуальных активов в Украине, обеспечение их легального использования, налогообложения и защиты прав участников рынка.

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Физические лица будут уплачивать налог в размере 23%, из которых 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – с прибыли от операций с криптоактивами. Он будет рассчитываться как разница между доходами от продажи виртуальных активов и расходами на их приобретение. Если по итогам года операции принесли убыток, его можно будет переносить на последующие налоговые периоды до полного погашения.

При этом для криптовалют, приобретенных до вступления закона в силу, предусмотрен переходный режим до конца 2028 года, согласно которому можно будет уплатить налог по сниженной ставке 5%. С учетом военного сбора общая налоговая нагрузка составит 10%.

В то же время от налогообложения будут освобождаться операции по обмену одних виртуальных активов на другие, а также доход от продажи таких активов в пределах одной минимальной заработной платы. Декларировать доходы и уплачивать налоги должны владельцы криптовалют самостоятельно – налоговый агент для таких операций не предусмотрен.

Регулировать рынок будут Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк, сообщила пресс-служба Комиссии. НКЦБФР будет отвечать за допуск компаний на рынок, выдавать лицензии, осуществлять надзор за деятельностью платформ и сможет инициировать в судебном порядке блокировку сервисов, работающих без разрешения.

Национальный банк будет контролировать влияние цифровых активов на гривну и банковскую систему, следить за операциями между гривней и виртуальными активами, а также регулировать отдельные виды цифровых платежных токенов и валютные операции.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил , что принятие закона позволит привлечь 15 млрд грн дополнительных доходов в государственный бюджет.

"Надеемся увидеть уже 15 млрд грн дополнительных доходов в бюджет. Напомню, закон вступит в силу с июля 2027 года. До 2028 года будет действовать льготная ставка 5%+5% от всего объема. Далее – 18%+5%", – написал нардеп.

Криптовалюта в Украине – последние новости

В сентябре 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации рынка криптовалюты в Украине и определении правил её налогообложения.

Председатель НБУ Андрей Пишный отмечал, что законопроект о легализации криптовалюты будет учитывать соответствующие европейские директивы, а также предусматривать распределение регуляторных полномочий между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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