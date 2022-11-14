В день трогательного признания в любви Катя была на работе в стоматологической клинике.

На днях в сети "завирусилось" щемящее видео, где военный ВСУ Сергей Паламарчук перед тем, как в очередной раз уехать на фронт, сделал предложение своей девушке Кате.

Историю их любви рассказали в эфире "Сніданку з 1+1". Мужчина более трех месяцев защищает нашу страну на Востоке.

Пара познакомилась три года назад на вечеринке у друзей. Екатерина рассказывает, что Сергей покорил ее отношением к сыну Марку. "Это была любовь с первого взгляда для моего сына. Сергей постоянно с ним играл, на руках его носил", - говорит девушка.

Они всегда были вместе, но 24 февраля 2022 года Сергей настоял, чтобы любимая с сыном уехали за границу. А сам он записался в добровольческий батальон. Катя рассказывает, что испытывала в тот момент и гордость за любимого, и страх.

Когда Екатерина с ребенком ненадолго вернулись в Украину, а Сергея ненадолго отпустили домой, пара решила поехать в Карпаты. Девушка думала, что там ее будет ждать предложение руки и сердца. Но этого не произошло. Счастливое событие пришлось на последний день пребывания мужчины перед возвращением на фронт. Катя тогда была на работе в стоматологической клинике. Любимый вручил ей огромный букет роз, кольцо и попросил, чтобы Марк называл его папой.

Сейчас Екатерина ждет любимого домой и уже планирует свадьбу, которую пара хочет сыграть в украинском стиле.

Командир "Азова" женился: что известно

Ранее командир роты батальона "Азов" Лев Пашко (позывной "Хорус") женился. Свадьба состоялась чуть более чем через месяц после его возвращения из российского плена.

"Наш легендарный украинский Хорус женился. Лев Пашко, Герой Украины, которого освободили из российского плена 21 сентября в результате самого масштабного обмена, женился", - сообщили в НГУ.

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