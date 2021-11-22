Суть игры заключается в том, чтобы на скорости маневрировать в потоке машин, подрезая и обгоняя других водителей.

В Киеве водители устраивают опасные гонки на дорогах, играя в новую игру, которую называют "шашками".

Об этом говорится в сюжете программы "Секретные материалы" на канале 2+2.

"Все чаще на проспектах столицы случаются ужасные ДТП с участием "золотой молодежи". Водители шикарных иномарок разносят дорогие авто полностью, и счастье, если они, или другие участники дорожного происшествия остаются в живых. Такую смертельно опасную гонку молодежь называет "шашками", – говорится в сюжете.

Отмечается, что суть игры заключается в том, чтобы на скорости маневрировать в потоке машин, подрезая и обгоняя других водителей: "Все это снимается на видео, а затем выкладывается на специальных страницах в соцсетях. На одну из них в Instagram подписано более 14 тысяч пользователей".

Читайте такжеВ Одессе сильно пьяный водитель на иномарке устроил гонки с копами и протаранил три автоРанее сообщалось, что в Киеве уже несколько дней исполнительная служба с полицейскими наказывает злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). У них конфискуют автомобили.

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Автор: Катерина Шварц