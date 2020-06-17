Акция протеста сторонников Шария под ОП: в центр Киева стягивают полицию и Нацгвардию

Правоохранители не исключают, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям.

Полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать сегодня порядок во время акций в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Правоохранители обеспечат правопорядок во время акций в Киеве. Сегодня на улице Банковой запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка заступили полицейские и нацгвардейцы», - говорится в сообщении.

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В полиции не исключают, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям, поэтому правоохранители призывают соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем.

«В то же время обращаемся к представителям средств массовой информации быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейским», - отметили в полиции.

Также в пресс-службе отметили, что полиция находится вне политики. «Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства», - отметили в Нацполиции

Как сообщал УНИАН, вчера блогер Анатолий Шарий, который проживает в Нидерландах, призвал своих сторонников в Украине выйти 17 июня на акцию протеста под здание Офиса президента, взяв с собой все средства самозащиты "в рамках законодательства".

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