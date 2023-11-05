Необычное для Украины природное явление наблюдали жители Черниговской области.

В небе над Черниговщиной сегодня вечером, 5 ноября, местные жители наблюдали северное сияние.

Как сообщает корреспондент УНИАН, фото необычного природного явления распространили местные жители. "19.24. Сейчас в небе над громадой", - подписала фото председатель Куликовского поселкового совета Юлия Постернак.

В комментариях черниговцы эмоционально восхищались северным сиянием - "невероятно", "очень красиво", "у нас также видно, но не так ярко".

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Глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко также написал, что интересное атмосферное явление происходит сейчас в Корюковском районе. "Захватывающе! Связано с изменением температуры. P.S. Россияне ни к чему, можно спать спокойно!", - отметил Ващенко.

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26 сентября в украинском государстве видели редкое красное полярное сияние. В частности, этим явлением любовались в Богодуховском районе Харьковской области.

Также сообщалось, что причина такого явления - сильная геомагнитная буря, которая накрыла нашу планету.

Справка УНИАН. Что такое северное сияние (на латыни Aurora borealis) - оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах, быстро меняющееся. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.

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