Причиной этого явления стала сильная геомагнитная буря.

Редкое красное полярное сияние смогли наблюдать жители многих уголков нашей планеты. Причиной этого явления стала сильная геомагнитная буря, которая обрушилась на Землю, сообщает The Watchers.

Как сообщается, 22 сентября на Солнце произошла вспышка с выбросом корональной массы. Этот выброс вызвал геомагнитную бурю класса G2. Именно благодаря ей жители Северного полушария смогли наблюдать полярное сияние.

Первоначально обнаруженное в Канаде, полярное сияние позже стало видимым по всей Европе, достигнув юга Франции и Украины.

В частности, фото необычного явления опубликовал пользователь форума Киевского клуба любителей-астрономов Astropolis под ником RPM RPM. Ему удалось сфотографировать красное свечение в Богодуховском районе Харьковской области.

Как сообщается, выброс корональной массы прибыл с силой, намного большей, чем ожидалось, и вызвал немедленные геомагнитные возмущения. Европейские наблюдатели за небом сообщили о редком появлении красных полярных сияний, видимых даже невооруженным глазом.

Обычно такие сияния редки и зачастую неуловимы. Однако в этот раз многие фотографы смогли запечатлеть это явление.

Как сообщал УНИАН, сейчас идет сезон полярного сияния. В соцсетях начали появляться все больше фото этого необычайно красивого явления, которое как раз сейчас можно лучше всего наблюдать в северных странах.

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