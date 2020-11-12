Национальный сервис Virobnik.ua, который показывает из чего и в каких условиях создают украинские продукты питания, встречает сопротивление со стороны некоторых производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вдохновитель сервиса Виталий Ермак в качестве примера приводит одну из крупнейших компаний, которая производит в Киевской области йогурты и молочные продукты.

По словам Ермака, в ответ на запрос сервиса по открытию украинцам всех этапов производства и ингредиентов там ответили: «Мы уже имеем достаточно видео на эту тему».

Однако, добавляет Ермак, «Проверив сайт производителя, мы не нашли ни одного видео которое показывало бы украинцам из чего и в каких условиях создаются продукты, которые мы потребляем каждый день. А если бы такое видео и было, то оно по сути не являлось бы независимым, а очевидно снято в интересах сугубо производителя».

Проект Virobnik.ua стартовал в Украине несколько месяцев назад. Как рассказал его основатель Виталий Ермак, главная задача проекта - не реклама отдельных производителей или торговых марок, а информирование украинских потребителей о том, как производится тот или иной продукт. А потребители уже сами сделают выбор, чью продукцию им покупать.

На сайте проекта постоянно увеличивается количество продуктов, производство которых становится открытым для украинцев.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет оштрафовал пять молочных компаний за обман на 30 млн грн. Комитет выявил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН