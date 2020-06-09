"Классическое политическое решение": министр культуры дал объяснение запрету сериала "Сваты" прошлой властью

Он также заявил, что при прошлой власти телеканал «1+1» наказывали за «умеренную критику действующего на то время президента».

Запрет сериала «Сваты» – это было классическое политическое решение, инициированное прошлой властью, когда стало понятно, что Владимир Зеленский примет участие в выборах президента.

Такое мнение в интервью «Левому берегу» выразил новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Он также заявил, что при прошлой власти телеканал «1+1» наказывали за «умеренную критику действующего на то время президента».

«Это (запрет сериала «Сваты» - ред.) было классическое политическое решение, инициированное прошлой властью, когда стало понятно, что Зеленский будет принимать участие в избирательной кампании. С другой стороны, канал наказывали за позицию, ведь он едва ли не единственный позволял себе умеренную критику действующего на то время президента. Там было много историй», – сказал Ткаченко.

Он считает, что сама процедура занесения в «черные списки» очень непрозрачная.

«Предложение рынку еще тогда заключалась в том, чтобы заносить туда людей, на которых заведено уголовное дело как таких, кто наносит ущерб или представляет угрозу украинскому государству. Очевидно, что такие люди должны быть в «черных списках». И запреты должны касаться не только въезда на территорию Украины, но и визуальных продуктов, где они принимают участие. Например, Пореченков или Охлобыстин, или гуру всех российских режиссеров Михалков для меня лично в черных списках», – добавил Ткаченко.

Министр также подчеркнул, что пересмотреть процедуру занесения в «черные списки» без закона и без того, чтобы эта процедура была прописана, невозможно. Но, по его мнению, пересматривать ее стоит.

Отметим, запрет на сериал "Сваты" был снят еще в марте прошлого года.

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