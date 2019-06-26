После скандального запрета сериал "Сваты" возвращается на ТВ

Новый сезон сериала стартует 1 июля.

Уже с 1 июля в 20:45 телеканал 1+1 начнет показ шестого сезона сериала "Сваты".

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Об этом сообщает пресс-служба канала. Сюжет нового сезона киноленты разворачивается вокруг юной Евгении, которая решила стать готом, чем изрядно встревожила своих родных. Бабушки и дедушки изо всех сил борются с таким увлечением Жени, запрещают встречаться с друзьями-готами, запирают в доме, привлекают внимание внучки к литературе и другим интеллектуальным темам.

Напомним, телеканал 1+1 выиграл судебное дело по снятию запрета на сериал "Сваты". Однако экспертная комиссия Госкино по непонятным причинам затягивает обновления прокатного удостоверения.

Сейчас 1+1 имеет прокатные удостоверения на первый и шестой сезоны комедийного сериала, но телеканал продолжает борьбу за право на показ всех сезонов проекта "Сваты".