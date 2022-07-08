Количество погибших увеличилось до 22 человек.

В Одесской области умерла женщина, пострадавшая в результате ракетного удара по курортному поселку Сергеевка.

Об этом в социальных сетях сообщают люди, знавшие погибшую – уроженку города Арциз Одесской области. В частности, об этом в Facebook написал местный житель Игорь Ладо.

"После продолжительной комы ушла в мир иной прекрасная дочь, сестра, подруга – Мингазова Гуля, пострадавшая в результате недавнего обстрела ракетами РФ мирного поселка Сергеевка Одесской области. Врачи за ее здоровье боролись до последнего и верили в чудо, но оно не произошло...", - сообщил Ладо.

По его данным, отпевание и прощание с Мингазовой состоится 9 июля в храме Иоанна Богослова, похоронят ее на центральном кладбище города Арциз.

Таким образом, количество погибших от вражеского обстрела Сергеевки увеличилось до 22 человек.

Также в соцсетях пишут, что погибшая была сестрой арцизского спортивного тренера Раниля Мингазова (клуб "MMA АРЦИЗ"). Коллеги Мингазова выражают ему свои соболезнования.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. В результате удара погибли более 20 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе был расположен центр реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания. Среди погибших – футбольный тренер и судья Славянского горрайонного суда Донецкой области.

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