Проблема появилась не вчера, на самом деле, она тянется уже десятилетиями.

Предвзятое отношение украинцев к ТЦК тянется еще с довоенных времен, и люди часто не понимают, что сегодня там работают преимущественно ветераны-фронтовики. Об этом в интервью Укринформу рассказал 29-летний Игорь Дьяченко, который получил ранение под Бахмутом и теперь работает в Николаевском ТЦК.

"Что касается ТЦК, то у меня самого было неоднозначное отношение к его военнослужащим. Мол, ходят, повестки раздают, а сами нигде не воевали. Даже когда первый раз ехал на службу в маршрутке, то снял шевроны, потому что не хотел, чтобы люди на меня косо смотрели", - вспоминает мужчина.

Начальник службы по связям с общественностью Николаевского областного ТЦК и СП майор Наталья Адвент подтверждает существование такой проблемы.

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"Действительно, в обществе к военнослужащим ТЦК еще до полномасштабного вторжения сформировалось предвзятое отношение. Мол, "белые воротнички", пороха не нюхали. Но 80% военнослужащих ТЦК и СП Николаевской области - это люди, которые прошли фронт, многие получили ранения или контузии. Но до сих пор они нередко смущаются, когда их спрашивают, где служат. Что касается меня, то я горжусь своими шевронами и никогда не скрываю места своей службы", - говорит Наталья.

Она также говорит, что территориальным центрам комплектования нужно уделять больше внимания коммуникации с населением.

"Чтобы улучшить отношение людей, мы должны больше рассказывать и о своей работе, и о личном составе. Нужно показывать гражданам, как наши военнослужащие вместе с другими подразделениями ВСУ защищали Николаевскую область, участвовали в деоккупации Снигиревки, стояли с оружием на каждом блокпосту, чтобы не пропустить диверсионных групп. Раньше такая коммуникация была затруднена, потому что существовал запрет на любую съемку, чтобы ненароком не навредить. Теперь надо наверстывать", - уверена военнослужащая.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в правительстве обещают вскоре ввести электронные направления на военно-врачебную комиссию. Их можно будет оформлять через приложение "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов.

В целом в Министерстве обороны обещают, что приложение "Резерв+" со временем может превратиться в некий онлайн-ТЦК. В частности, в рамках приложения планируют реализовать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и другие функции. Чиновники говорят, что часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время.

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