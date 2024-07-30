Подавляющее большинство работников ТЦК сейчас - это военные, которые прошли службу и были списаны из-за травм.

В Украине на фоне полномасштабной войны против России продолжается и мобилизация мужчин в армию. Среди работников ТЦК много военнослужащих, которые уже побывали на фронте и были переведены. Они рассказали, как люди реагируют на их работу.

"Был случай, когда мы подошли к мужчине для оповещения, представились. Он нам говорит: чего вы здесь, чего вы не воюете. Мы ему объяснили, что мы - военнослужащие, которые вернулись после ранения. Он говорит: а почему вы вернулись, идите назад, я не пойду", - вспоминает Влад "Джокер" в комментарии "Суспильному".

Валерий "Боцман" отмечает, что люди не должны забывать, что пережила и переживает наша страна. В частности, и то, сколько людей убили захватчики.

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"Пусть вспомнят о Буче, о Гостомеле, обо всех детях. Военные - у них служба такая. А те, кто сейчас погибает от вражеских снарядов и не только - пусть вспомнят о них. Просто пусть вспомнят и посмотрят на то, что натворили оккупанты", - возмутился защитник.

Сам "Бойман" моряк родом из Херсона. Начало полномасштабной войны он встретил на судне, а его семья оказалась в оккупации. Через несколько месяцев жена с детьми смогла уехать, а родители остались в городе. После окончания рабочего контракта летом 2022 года Валерий вернулся в Украину и пошел в военкомат, потому что хотел освободить родной город. "Боцман" служил на юге, а после деоккупации Херсона - на Донецком направлении. Боец был в Бахмуте, воевал вблизи Богдановки, где и получил боевые ранения.

"Я не буду говорить, что не страшно. Кто говорит, что не страшно, тот откровенно врет. Я за себя скажу: страха нет на тот момент, когда ты думаешь о том, что должен делать для того, чтобы ты выжил. Я полтора суток выбирался самостоятельно, пока не наткнулся на ребят, которые так же выходили после ранения и подобрали меня. Я бы сейчас здесь не стоял, если бы не ребята. Вернулся в строй, сейчас прохожу службу в РТЦК и СП", - рассказывает воин.

Александр с позывным "Мелкий" служил в ВСУ с 2015 года и участвовал в АТО. На второй день после начала вторжения он уже был в военкомате.

"У меня в то время был опыт обращения с оружием. Понимал, с кем я буду иметь дело, и считал, что лучше пойду я, чем менее подготовленные ребята, которые могут потерять жизнь", - объясняет свою мотивацию мужчина.

Однако во время службы он получил психологическую травму и после лечения был переведен в ТЦК.

"В ТЦК все ребята, которые в настоящее время есть, все они - из боевых частей, все получили травмы: или психологические, или физические, а в большинстве своем - и психологические, и физические. Просьба к людям - относиться с пониманием к тем, кто носит форму и представляется ТЦК", - говорит Александр.

Что военные говорят о работе в ТЦК

Отметим, что это не впервые военные рассказывают об ужасных инцидентах с гражданскими. Виталий Смелка - участник миротворческой миссии в Ираке и Антитеррористической операции на Востоке Украины. Он - один из военных-киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт, а сейчас служит в одном из ТЦК Львовщины.

По его словам, он старается не встревать в споры с людьми, когда во время работы в патрулях оповещения происходит проверка документов мужчин мобилизационного возраста. Но неоднократно слышал от них, "что я здоров и сижу в тылу".

"Что я должен делать? Снимать штаны и показывать свои ноги, где вырвано мясо и сухожилия? Или рассказывать как мне из головы выкачивали кисту после контузии? Они же ничего не слышат. Поэтому я и ничего не объясняю. Стараюсь взять себя в руки и выполнять свою работу. Хотя внутри закипаю", - рассказал он.

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