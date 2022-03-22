Оккупанты уже заявили, что всю технику заберут, а людей, возможно, отпустят.

Боевики так называемой "ДНР" захватили эвакуационную колонну с работниками ГСЧС на согласованном маршруте возле Мангуша под Мариуполем.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня на коридоре, который мы попытались еще раз открыть, есть колонна автобусов, есть работники ГСЧС, которых захватили представители "ДНР". Они стоят возле Мангуша, сейчас там остановились. Мы пытаемся их вытащить всеми силами", - сказала министр.

Верещук отметила, что этот коридор согласовывала и Россия, и "Красный Крест".

"Это признанный коридор, мы его согласовали, согласовали с Красным Крестом, и сейчас людей держат в заложниках. Сообщают, что техника будет изъята, а людей возможно отпустят, а возможно и нет", - отметила Верещук.

Как сообщал УНИАН, для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня, 22 марта, должны были работать 3 гуманитарных коридора. Для этого из Запорожья в Мариуполь уже отправился 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.

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