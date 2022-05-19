УНИАН расскажет, как сэкономить на топливе в условиях постоянного роста цен на бензин.

В Украине цены на бензин заметно выросли. Многие заправки закрылись, а в некоторых регионах на АЗС наблюдается дефицит топлива. Автомобилистам приходится уменьшать расход горючего, чтобы меньше платить за бензин. УНИАН назвал полезные привычки водителей, которые помогут вам сэкономить на заправках.

Давление в шинах

Недостаточное давление в шинах может увеличить расход топлива на 3%. Шины можно подкачать самостоятельно, или попросить работника заправки. Также очень важно сменить зимние шины на летние, поскольку надетая не по сезону "резина" сильнее расходует топливо.

Плавная езда

Плавная езда с мягким торможением и аккуратными поворотами сэкономит вам значительное количество горючего. Избегайте резких поворотов и торможений. Соблюдайте количество оборотов двигателя не больше 2000 в минуту.

Постарайтесь объезжать ямы и выбоины. По возможности передвигайтесь в сухую погоду, поскольку езда в дождь увеличивает расход топлива на 15%.

Охлаждение автомобиля

Старайтесь не перегревать машину. В жарку погоду проветривайте салон и паркуйте машину в тени. Перегретый воздух заметно увеличивает расход топлива в машине.

Отключение оборудования

Если вы выходите из машины - обязательно отключайте оборудование и все приборы, ведь они работают от двигателя. Даже включенные фары могут повлиять на расход бензина.

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