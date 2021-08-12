Служба безопасности Украины начинает масштабные учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом в социальной сети Facebook сообщает 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (г. Мариуполь).
"13 августа СБУ начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
В частности, тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенным к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.
Читайте такжеНа въезде в Киев нацгвардейцы выставили блокпосты и бронетехнику (фото)В связи с этим, СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
"Просим граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и тому подобное)", – сказано в сообщении.
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