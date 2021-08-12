Киркоров попал в "черный список" еще в начале июня, уточнили в СБУ.

Российский певец и народный артист Украины Филипп Киркоров на протяжении трех лет не сможет попасть на украинскую территорию для обеспечения интересов национальной безопасности нашей страны.

Служба безопасности Украины запретила Киркорову въезд в Украину, руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", сообщили УНН в спецслужбе, отвечая на запрос.

В СБУ добавили, что Киркорову запрещен въезд в Украину 7 июня текущего года.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст.13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" принято решение о запрете въезда…", – объяснили в спецслужбе.

Напомним, в начале августа блогер Олег Стефаник поделился, что обращался в СБУ с просьбой добавить Филиппа Киркорова в "черный список" из-за поддержки захвата Крыма Россией и концертов на захваченном полуострове, и после этого исполнителю был запрещен въезд в Украину на протяжении трех лет.

В конце июня Минкульт по просьбе СБУ внес Киркорова в "черный список". Внесенные в этот перечень люди не имеют права въезжать в Украину. Певец сказал, что такое решение является глупостью.

Позже в Минкульте сообщили, что артиста исключили из "черного списка" по просьбе СБУ.

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Автор: Екатерина Присяжнюк