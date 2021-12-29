Согласно новому законопроекту, воинская обязанность и поставка на воинский учет будут касаться только женщин - медицинских работников.

Максим Бужанский вместе с Александром Дубинским и другими народными депутатами 28 декабря внесли в Верховную Раду законопроект №6482, чтобы не дать Минобороны сделать военнообязанными миллионы украинских женщин против их воли.

Проблема возникла после утверждения чиновниками Министерства обороны приказа №313 от 11 октября (юстирован 3 декабря) под названием "Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

Читайте такжеВ ВСУ разъяснили ситуацию с взятием женщин ряда профессий на военный учетВ этом документе перечислено много специальностей: маляры, менеджеры, работники спорта, культуры, образования, рекламы, менеджеры по управлению недвижимостью, монтажники и десятки других профессий. Согласно приказу, на военный учет обязана стать почти каждая украинка в возрасте от 18 до 60 лет, несмотря на наличие малолетних детей. Учет происходит в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки – новое название военкоматов/военных комиссариатов.

Депутаты считают, что территориальные центры комплектования не справятся с такой нагрузкой, и подход Минобороны спровоцирует коллапс системы. Народные избранники убеждены, что штрафные санкции для уклонистов среди женщин создадут негативное отношение к воинской службе.

Поэтому новым законопроектом №6482 Бужанского, Дубинского с коллегами отменяется такой подход. Этим документом предусматривается новая редакция пункта 11 статьи 1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". В ней говорится, что военнообязанными будут лишь женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военной.

На практике это значит, что воинская обязанность и поставка на воинский учет будут касаться только женщин - медицинских работников. А женщины среди других профессий и специальностей смогут становиться на воинский учет лишь по желанию.

Напомним, что народный депутат Александр Дубинский не голосовал за законопроект президента Владимира Зеленского №3553 от 28 мая 2020 года, который установил правила постановки женщин на воинский учет.

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