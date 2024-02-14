УНИАН собрал самые интересные реакции на топ-новость дня.

В среду, 14 февраля, ВСУ и ГУР порадовали украинцев замечательной новостью о том, что у берегов украинского Крыма на дно пошел большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников".

Украинцы отреагировали на эту новость сотнями остроумных мемов. УНИАН собрал для вас самые интересные из них.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщение об уничтожении российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море. В момент поражения он находился в территориальных водах Украины, вблизи Алупки (временно оккупированный Крым). Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5". "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Видео дня

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя уничтожение большого десантного корабля РФ"Цезарь Куников", использовал цитату президента РФ Владимира Путина о гибели российской подводной лодки "Курск" вместе с экипажем в 2000 году.

Поисково-спасательная операция россиян после уничтожения десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела. Соответственно со штатной численностью на судне могло находиться почти 90 моряков.

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