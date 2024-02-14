Спикер ВМС отметил, что на корабле могло находиться почти 90 человек.

Поисково-спасательная операция россиян после уничтожения десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела. соответственно со штатной численностью на судне могло находиться почти 90 моряков.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что точное количество моряков, находившихся на корабле, пока что неизвестно, но "потери среди личного состава должны быть существенными".

"По состоянию на сейчас верифицированной информации по поводу этого нет, есть только информация, что поисковая операция успехом не завершилась", – отметил Плетенчук в комментарии LIGA

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При этом он отметил, что можно быть уверенными, что "если он был в море – значит экипаж был на борту".

"Скорее всего – соответственно штатной численности, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", – подчеркнул представитель ВМС.

БДК "Цезарь Куников" - главные новости

Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" в Черном море. В момент поражения он находился в территориальных водах Украины, вблизи Алупки. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5", в результате чего он получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

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