С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе
Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
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Отмечается, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - написал Креминь.
В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке необходимо обращаться к языковому омбудсмену.
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