Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке.

Румынские фермеры прекратили блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Украиной, которое начали в сегодня, 13 января. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Там отметили, что блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено.

"Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке", - подчеркнули в ГПСУ.

Блокирование украинско-румынской границы - последние новости

13 января в Румынии фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского пункта пропуска "Порубное". В ГПСУ отметили, что участники этих действий находятся на определенной удаленности от границы, на автодороге, которая ведет к пункту пропуска, при этом осложнение движения может быть в обоих направлениях. Значительной очереди из грузовых транспортных средств на территории Румынии в направлении Украины пока не отмечалось.

До этого румынские СМИ сообщали, что фермеры из Сучавы и Ботошани планируют заблокировать Сиретскую таможню, через которую проезжает большинство грузовиков из Украины. Одно из самых больших недовольств румынских фермеров связано с импортом из Украины, который "не только захватил и заблокировал порт Констанца, но и привел к падению цен на сельскохозяйственную продукцию в Черноморском регионе".

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