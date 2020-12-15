Отмечается, что многие дети беспокоятся, принесет ли сказочный дедушка им подарки.

Пандемия не может помешать Санта Клаусу путешествовать по миру и приносить детям подарки, потому что он «устойчив к коронавирусу».

Читайте такжеНе так, как всегда: стало известно, как будут праздновать Рождество и Новый год во ЛьвовеС таким заявлением выступили в ВОЗ, чтобы успокоить детей, говорится в сюжете ТСН.

В ВОЗ пояснили, что малыши беспокоятся, принесет ли сказочный дедушка им подарки.

В то же время в организации призвали не забывать, что этой зимой и Санта, и дети должны соблюдать социальную дистанцию.

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Автор: УНИАН