Отмечается, что отдых девушки на этом закончился.

Российская блогерша Алина Маслова приехала отдыхать в Карпаты. На горнолыжном курорте "Драгобрат" ее посетили сотрудники СБУ.

"СБУ отыскала российскую блогершу Маслову, которая, кажется, решила, что украинские Карпаты — это идеальное место для отпуска. Во время общения с представителями Службы безопасности, Маслова признала, что не поддерживает российскую агрессию против Украины. А теперь еще извиняется перед украинцами", – сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

На обнародованных видео девушка в слезах извиняется перед украинцами за то, что никак не идентифицирует геноцидную российскую войну против украинского народа. По ее словам, это "политический вопрос", из-за которого она не хочет "разделять любовь" к Украине и России.

При этом журналист отметил, что для Масловой отдых закончился после встречи с сотрудниками СБУ.

"Сейчас правоохранители выдворяют ее из Украины, поэтому Новый год уже будет праздновать в рашке", – подытожил Глагола.

Ранее УНИАН писал, что блогерша Анна Алхим в очередной раз оскандалилась своей выходкой. На днях состоялся ее "новогодний корпоратив", на котором она решила спеть песню предательницы Анны Асти "Царица".

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