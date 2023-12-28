Блогерша неоднократно говорила, что будет продолжать слушать треки предательницы.

Блогерша Анна Алхим в очередной раз оскандалилась своей выходкой. На днях состоялся ее "новогодний корпоратив", на котором она решила спеть песню предательницы Анны Асти "Царица".

Алхим вышла на сцену в красном вечернем платье и спела трек Асти на украинском языке.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда блогерша пропагандирует русскую музыку. Ранее она говорила, что продолжит слушать Асти, несмотря на то, что артистка родом из Украины уехала в РФ и молчит о преступном режиме Кремля.

Алхим не хочет принимать тот факт, что российский артисты за прослушивание своих песен получают финансирование. Затем они платят налоги в страну-агрессор, которая выпускает ракеты и дроны по украинцам.

Как отреагировали пользователи сети

"Не люблю слово "кринж", но сюда оно подходит"

"Вот зачем так низко опускаться?"

"Позор"

"Какой кошмар"

Напомним, на "новогоднем корпоративе" Алхим должен был выступить шоумен Анатолий Анатолич. По его словам, он согласился на это мероприятие только потому, что Алхим пообещала со сцены сказать, что нельзя слушать русскую музыку, тем более во время войны с Россией. Изначально девушка согласилась, однако потом заявила, что это было бы лицемерием, потому что, на самом деле, она так не считает. В итоге Анатолич отказался от участия.

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