Украинские книги россияне позиционируют, как "экстремистскую литературу".

Российские захватчики уничтожают украинскую литературу на временно оккупированных территориях. В библиотеках на оккупированной части Донецкой и Луганской областей таких книг почти не осталось.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что работу по уничтожению литературы выполняют представители оккупационных администраций, в частности так называемых "управлений образования".

"Отчетность за уничтожение и замещение литературы на временно оккупированных территориях оккупанты направляют непосредственно в Минобразования РФ. Украинские книги россияне позиционируют, как "экстремистскую литературу". Однако к ней они относят любые украинской книги изданные в 1994-2021 годах", – говорится в сообщении.

Примечательно, что уничтоженную украинскую литературу россияне "заменяют" на свою. Так, только в 2023 году захватчики завезли на временно оккупированные территории Украины около 2,5 млн российских книг.

Что происходит на оккупированных территориях

В прифронтовой зоне Луганской области российские оккупанты массово жалуются на "партизанщину". В частности, захватчики говорят, что в магазинах им продают пельмени с иглами и энергетики с серой. Эти напитки разъедают желудки, оккупанты говорят, что военные РФ "с дырками едут на эвакуацию".

Тем временем в оккупированном Крыму растет дефицит лекарств. Между тем в больницах нет мест – они переполнены ранеными захватчиками. Кроме того, оккупанты заставляют гражданское население сдавать кровь для российских захватчиков.

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