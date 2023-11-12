Кроме того, оккупанты заставляют гражданское население сдавать кровь для российских захватчиков.

Во временно оккупированном Крыма растет дефицит лекарств. Доступ гражданского населения к медикаментам ограничила оккупационная "администрация" по указанию Кремля.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что запасы лекарств, которые используются для оказания первичной медицинской помощи, зарезервированы для российских оккупационных войск.

"Также из-за постоянного наплыва раненых оккупантов в гражданских больницах нет койко-мест. Российские войска не разворачивают дополнительных госпиталей, а используют имеющуюся гражданскую инфраструктуру. Ранее оккупанты уже заняли все койко-места в гражданских медучреждениях на временно оккупированных территориях Херсонщины. А сейчас, учитывая значительную активность Сил обороны на Запорожском и Таврическом направлении, им приходится все больше транспортировать раненых вглубь территории временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении

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Кроме того, оккупанты заставляют гражданское население сдавать кровь для российских захватчиков.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Россияне продолжают политику принудительной паспортизации на временно оккупированной территории Украины. В частности, враг осуществляет давление на душевнобольных – пациентов психоневрологических учреждений, у которых не оформлены паспорта Российской Федерации, просто отказываются лечить.

Тем временем для маленьких украинцев, имеющих онкологические болезни, захватчики собираются построить специальные лагеря. Причем, речь идет не о лечении детей, а о создании места, где они будут доживать свой век, подчеркнула адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова. Она также добавила, что россияне организовали медицинскую фильтрацию детей на оккупированных территориях.

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