Их обустраивают в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не функционируют из-за полномасштабного вторжения Кремля.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают пренебрегать международным правом и развертывают госпитали для лечения оккупантов в гражданских объектах. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что на временно захваченных территориях юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения Кремля.

В ЦНС проинформировали, что обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ.

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"Также на таких объектах россияне нередко сохраняют технику и игнорируют тот факт, что это гражданские объекты и расположены в непосредственной близости к жилым помещениям", - заявили в Центре нацсопротивления.

Ситуация на оккупированных территориях Запорожской области

В Запорожской области заставляют поддерживать Путина на "выборах" - на временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "выборы президента РФ". Так, сейчас идет сбор подписей якобы в поддержку выдвижения диктатора Путина в кандидаты. Сбор проводят на захваченных землях Украины, и в лучших традициях сбор происходит принудительно.

Большинство открытых точек стоят без очереди, в то же время "выездные бригады волонтеров", свезенных из РФ, работают на госпредприятиях и других бюджетных заведениях. В ЦНС подчеркнули, что в принудительном порядке работников заставляют подписывать юридически ничтожные бумажки.

"Весь процесс продлится до конца января и имеет чисто пропагандистский подтекст – продемонстрировать лояльность местного населения к нацистскому вождю", - заявили в ЦНС.

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