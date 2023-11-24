Оккупанты пытаются найти людей, которые помогают Силам обороны Украины.

Российские захватчики продолжают искать украинское подполье на временно оккупированных территориях. В частности, обыски провели в Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Помимо информаторов Сил обороны, россияне также искали взрывчатые вещества.

Всего захватчики обыскали более 300 помещений. Примечательно, что во время рейда они перекрывали улицы.

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"Однако такие карательные меры не принесут россиянам успехов, ведь в Москве до сих пор не осознали, что они здесь враги. И почти каждый местный работает над освобождением своего родного края", – отметили в ЦНС.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

На оккупированных территориях, несмотря на давление российских захватчиков, многие родители подали заявления о том, чтобы в школах их дети изучали украинский язык. Примечательно, что оккупанты готовились к этому – даже напечатали учебники, где писали о "братских народах" и оправдывали оккупацию.

Однако россияне не ожидали, что желающих учить родной язык будет настолько много. На фоне этой ситуации оккупационная администрация приказала директорам подконтрольных школ провести беседы с родителями, чтобы те отказались от изучения их детьми родного языка.

Кроме того, враг продолжает похищать украинских детей. На Херсонщине россияне вывезли подростков из психоневрологического дома-интерната.

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