Наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории РФ.

Российские оккупанты снова обстреляли приграничные районы Черниговской области.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области. Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории РФ, вероятно, из АГС, в район населенного пункта Сеньковка", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Как сообщал УНИАН, вчера россияне из минометов в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговщины. Около 12:10 - 12:20 наблюдатели зафиксировали 9" приходов", вероятно, из миномета калибра 120 мм в направлении Гремяча.

Кроме того, примерно в то же время зафиксировано 6 "приходов", вероятно, из миномета калибра 120 мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром в субботу обстреляли территорию Сумщины из артиллерии. В Оперативном Командовании "Север" отметили, что зафиксировали 6 приходов в сторону населенного пункта Кучеровка.

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