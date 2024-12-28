По его словам, пророссийские политики рассматривают их как свой электорат.

По разным оценкам, в Украине остается 15-30% людей, которые не готовы отказаться от русского языка и культуры.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, эти украинцы готовы искать компромиссы и способы нормализовать существование русской культуры в стране. Кроме того, они являются потенциальным электоратом пророссийских политиков:

"Те, кто давно "пасется" на российском электорате, на русофилах, на "пушкинах", понимают, что это их потенциальный электорат. Конфигурация завершения войны, конечно, очень повлияет на это (на шансы таких политиков на выборах, - УНИАН)".

Русский язык в Украине

Этой весной Киевский международный институт социологии провел опрос, который показал, что две трети украинцев поддерживают устранение русского языка из официального общения.

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В начале прошлого года 58% опрошенных сказали КМИС, что больше не считают русский важным для Украины.

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