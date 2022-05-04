Социологи отмечают, что языковая самоидентификация и язык в быту – две разные плоскости.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину существенно уменьшилось количество наших граждан, которые разговаривают исключительно на русском языке.

Сейчас лишь 15% украинцев разговаривают исключительно на русском. Такие данные опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг", проведенного 27 апреля.

Социологи констатируют устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев:

в 2012 таких респондентов было около 40%,

в конце 2021 – 26%,

в начале войны – 18%,

по состоянию на конец апреля – 15%

При этом отмечается "транзит" русскоязычных в сегмент "двуязычных" (с 15 до 33%). Также выросло незначительно количество тех, кто постоянно пользуется только украинским дома – с 44% до 51%.

Украинский родным языком считают 80% опрошенных, русский – 16%, другой язык – 3%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,1%.

Как писал УНИАН, на востоке и юге Украины улучшилось отношение к Степану Бандере. Зато к советским руководителям отношение в последнее десятилетие было преимущественно негативным.

Вас также могут заинтересовать новости: