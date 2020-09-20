Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.

Второй день празднования Рош ха-Шана в Умани Черкасской области прошел без нарушения общественной безопасности и порядка.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.

«За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений», - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая, заверили в полиции.

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Празднование Рош га-Шана в Умани

В 2020 году празднование иудейского нового года Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

В августе правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.

27 августа Кабинет министров установил запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.

Однако сотни хасидов приехали в Украину до установления запрета.

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Автор: Светлана Закелова