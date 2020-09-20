Второй день празднования Рош ха-Шана в Умани Черкасской области прошел без нарушения общественной безопасности и порядка.
Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.
«За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений», - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая, заверили в полиции.
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Празднование Рош га-Шана в Умани
В 2020 году празднование иудейского нового года Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.
Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.
В августе правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.
27 августа Кабинет министров установил запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.
Однако сотни хасидов приехали в Украину до установления запрета.
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