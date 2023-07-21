Они захватывали чужое имущество и земли путем угроз и подделки документов.

15 членам преступной организации сообщено о подозрении относительно рейдерского захвата автомобильных стоянок и гаражных кооперативов в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что организовал деятельность преступной группы 34-летний житель Киева. К противоправной деятельности он привлек других соучастников, действия которых лично контролировал и координировал. Так, участники группировки занимались незаконным отчуждением имущества киевских кооперативов: автомобильных гаражей и стоянок для транспорта.

"Злоумышленники на основании поддельных учредительных документов осуществляли фиктивную смену руководства ряда кооперативных объединений на подконтрольных лиц. В дальнейшем фигуранты приватизировали незаконно полученную недвижимость и вносили изменения в официальные государственные реестры. После этого представители силового блока осуществляли физический захват переоформленных зданий, сооружений, земельных участков и объектов строительства", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе досудебного расследования были собраны доказательства причастности фигурантов к шести эпизодам противоправной деятельности.

"Оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения и спецназовцев ДСР провели 50 обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах", - сообщили в Нацполиции.

Так, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины было задержано и сообщено о подозрении лидеру преступной организации и ее четырнадцати участникам.

Членам преступной организации инкриминируют ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации); ч. 1 и 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым. Проводятся мероприятия по возврату недвижимости законным владельцам. За содеянное членам преступной организации может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В то же время на сайте офиса генерального прокурора по этому делу также отмечается, что после регистрации изменений в госреестрах участники преступной организации "с применением угроз насилия и повреждения имущества осуществили физический захват зданий, сооружений, земельных участков, объектов строительства, находившихся в законном пользовании гаражных кооперативов".

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, среди шести кооперативов, о которых идет речь, есть и "Дублер".

Ранее в средствах массовой информации неоднократно появлялась информация о якобы попытках рейдерского захвата на территории гаражных кооперативов в Киеве в этом году, то есть во время полномасштабной войны России против Украины. Публиковались видеозаписи, на которых были сняты конфликтные ситуации с группами неизвестных молодых людей, которые вызывающе и агрессивно вели себя.

В частности, согласно сообщениям, в марте такой инцидент произошел на территории гаражного кооператива "Надежда" (Дарницкий район). Впоследствии подобная ситуация повторилась, но уже в гаражном кооперативе "Дублер" (жилой массив Теремки-2, Голосеевский район).

В июне УНИАН обратился в правоохранительные органы с запросами о том, как проходят расследования обоих этих инцидентов; установлены ли лица, которые были зафиксированы на фото и видео во время соответствующих событий; проводился ли допрос по этим событиям якобы бойца ДФТГ "Легион Оболонь" с позывным "Мамед", о котором говорится на одном из видео.

В Нацполиции УНИАН ответили, что 7 марта следственным отделом Дарницкого управления полиции в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту совершения хулиганских действий на территории гаражного кооператива "Надежда" и начато досудебное расследование.

Соответствующие сведения были внесены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УКУ (статья 296 – Хулиганство).

Кроме того, говорится в ответе на запрос, 26 мая отделом дознания Голосеевского управления полиции сведения по факту совершения хулиганских действий на территории гаражного кооператива "Дублер" были внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 356 УК (самоуправство), и начато расследование.

В полиции также отметили, что в уголовных производствах проводятся необходимые и возможные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения уголовных нарушений.

Рейдерство в Украине

Ранее в Федерации работодателей Украины заявили, что они совместно с несколькими другими объединениями предпринимателей намерены создать публичный реестр лиц, причастных к рейдерским атакам, которые с использованием правоохранительных органов в последние месяцы осуществляются на бизнес.

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