Игорь Гец надеется, что саботаж власти в выполнении требований закона прекратится, а соглашение с Международным банком реконструкции и развития чиновники в конце выполнят

Реформа децентрализации в Украине оказалась под угрозой провала из-за действий украинской власти, которая саботирует выполнение требований действующего законодательства и выполнение соглашения с Международным банком реконструкции и развития. Об этом говорится в публикации, которую подготовил общественный деятель Игорь Гец.

Он обратился с открытым письмом к европейским и американским чиновникам, украинским политикам и СМИ с призывом помочь в решении этой проблемы.

В июле 2020 года в Украине приняли Закон № 711-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель". Предполагалось, что у Правительства, территориальных общин, местной и центральной власти было достаточно времени для того, чтобы до июля 2021 года разработать комплексные планы пространственного развития территории территориальной общины. Это давало бы людям возможность осуществлять должным образом их социально-экономическое развитие, соблюдая интересы всех сторон - власти, бизнеса, местного населения. Также они могли бы законно осуществлять деятельность в сферах градостроительства и землеустройства.

Еще в 2019 году планировали, что в Украине создадут цифровую топографическую модель территорий каждой из территориальных общин в виде ортофотопланов и топографических карт в масштабе 1:10000. На их основе должны были сформировать комплексные планы пространственного развития территории территориальной общины.

Однако на сегодня необходимые для продолжения реформы децентрализации ортофотопланы и вышеупомянутые топографические карты, и, соответственно, их комплексные планы пространственного развития, не разработаны. Из-за этого реформа децентрализации в Украине с конца июля 2021 года фактически будет заблокирована, отмечает Игорь Гец.

Почему реформа фактически заблокирована

Так происходит, потому что Кабмин не выполнил требование Закона Украины №711-IX и не утвердил целый ряд нормативно-правовых актов, которые нужны для создания комплексных планов пространственного развития территории территориальной общины. Хотя в Кабинете министров должны были сделать это еще до 24 января 2021 года, подчеркивает общественный деятель.

"На дорогую разработку ортофотоплана и топографической карты территориальной общины и комплексного плана пространственного развития территории в местных общин средств нет. В 2019 году удалось даже заключить соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, которым нам должны были направить 77 миллионов долларов на эти цели, но данные деньги фактически заблокированы, потому что соглашение не выполняется", - отмечает он.

Из этих средств, вследствие бездействия Кабмина, Минфина, Минрегиона и Госгеокадастра уже не использовано 41 миллион долларов.

Обращение к международным должностным лицам, депутатам и иски в суд

Из-за саботажа выполнения требований законодательства и соглашения с Международным банком реконструкции и развития Игорь Гец направил открытое письмо к европейским чиновникам и в посольство США с просьбой защитить реформу децентрализации в Украине.

Также на своей странице в Facebook он опубликовал письмо к народным депутатам Украины и депутатам местных советов, журналистам с призывом помочь спасти одну из ключевых реформ нашего государства. Кроме того, он также обратился с соответствующими исковыми заявлениями в Окружной админсуд. За этими его искам в Окружном административном суде города Киева рассматриваются два административных дела, которые открыли недавно - №640/7708/21 и №640/4320/21.

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Автор: Иван Бойко