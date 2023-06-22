По базе отдыха оккупантов был прилет / Телеграм-канал Петро Андрющенко

Ночью возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области произошел взрыв. Прилет был по базе отдыха "Роза", где базируются российские оккупанты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко. "В 1:40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен даже в 50 километрах в селе Урзуф в Мариупольском районе", - сообщил он.

Андрющенко добавил, что местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

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"После прилета возник пожар. Зарево наблюдали больше часа", - поделился подробностями Андрющенко.

Телеграм-канал Петро Андрющенко

"Бавовна" для оккупантов

В Украине часто происходит "бавовна". В последнее время особенно часто она происходила в оккупированном Крыму. Однако время от времени "прилеты" случаются и в Запорожской области. Там действует движение сопротивления, которое и устраивает россиянам "теплый" прием.

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