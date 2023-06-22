Местные сообщают о "прилете" на базу.

Ночью возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области произошел взрыв. Прилет был по базе отдыха "Роза", где базируются российские оккупанты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко. "В 1:40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен даже в 50 километрах в селе Урзуф в Мариупольском районе", - сообщил он.

Андрющенко добавил, что местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

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"После прилета возник пожар. Зарево наблюдали больше часа", - поделился подробностями Андрющенко.

"Бавовна" для оккупантов

В Украине часто происходит "бавовна". В последнее время особенно часто она происходила в оккупированном Крыму. Однако время от времени "прилеты" случаются и в Запорожской области. Там действует движение сопротивления, которое и устраивает россиянам "теплый" прием.

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